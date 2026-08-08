Borden in tien talen voor vrachtwagenchauffeurs: vermijd de Merwedebrug
Rijkswaterstaat heeft vrijdag borden geplaatst in tien verschillende talen waar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs erop worden gewezen dat de Merwedebrug niet toegankelijk is. Het is een van de nieuwe maatregelen die is ingegaan om het vrachtverkeer op de Merwedebrug terug te dringen.
Sinds 18 juli is het voor vrachtwagens en touringcars verboden gebruik te maken van de brug, die Zuid-Holland en Noord-Brabant verbindt en waar de A27 overheen gaat. Voor veel buitenlandse chauffeurs was het niet duidelijk dat de brug niet meer toegankelijk was.
Daarom heeft Rijkswaterstaat op verschillende plekken borden neergezet die in tien talen duidelijk maken dat de brug niet toegankelijk is. De borden staan bij grensovergangen, zoals op de A16 bij Hazeldonk en de A1 nabij Zevenaar.
Boetes en omleidingen
"De oproep om om te rijden en de omleiding te volgen is te lezen in het Duits, Engels, Pools, Lets, Roemeens, Bulgaars, Portugees, Spaans en Frans te lezen", somt een woordvoerder van Rijkswaterstaat op.
Nederlandse vrachtwagens die over de Merwedebrug rijden worden beboet. In de eerste week van deze maatregel werden er 1118 boetes uitgeschreven, meldde het Centraal Justitieel Incassobureau vrijdag.
Buitenlandse vrachtwagens beboeten is wat complexer. Dat kan alleen als ze door politie of boa's langs de weg worden gezet. De nieuwe borden moet op voorhand al zorgen dat de brug wordt vermeden.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.