Politie zoekt jongeren die bosbrandje aanstaken onder brug

De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand onder de A77-brug over de Maas bij Boxmeer. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar drie jongeren tussen de 15 en 18 jaar die mogelijk betrokken waren.

De brand in het kurkdroge gras onder de snelwegbrug werd ontdekt door twee vissers die langs de Maas hun hengel hadden uitgegooid. Het vuur greep snel om zich heen in het droge dijkgras aan de Veerstraat en legde zo’n 300 vierkante meter in de as.

Brandstichting

De politie hield al snel rekening met brandstichting en deed ter plaatse onderzoek. Daarbij werden verschillende spullen veiliggesteld voor verder onderzoek. In het gras vonden de hulpdienste onder andere een lege fles met wasbenzine.

Agenten zijn nog op zoek naar drie jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud die mogelijk iets met de brand te maken hebben.