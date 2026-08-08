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Man gewond na val uit metershoge klimconstructie in recreatiepark

Gisteren om 17:01 • Aangepast gisteren om 18:20
Het ging mis toen de man aan het klimmen was (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Het ging mis toen de man aan het klimmen was (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt na een val uit een metershoge constructie in een buitenklimpark aan de Langestraat in Dieden (gemeente Oss). Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging rond tien voor vier mis toen de man in de constructie van het klimpark aan het klimmen was. Hoeveel meter hij naar beneden is gevallen en hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk.

Twee ambulances, een traumahelikopter en twee politiewagens kwamen naar het recreatiepark toe. Op het park zijn naast klimmen ook andere activiteiten te doen. 

De gewonde man werd door de EHBO van het park veilig verplaatst naar een plek waar hij behandeld kon worden. Hij is op een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts die met de helikopter was gekomen, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of het slachtoffer een medewerker of bezoeker was. 

Bezoekers van het klimpark konden tijdens het werk van de hulpdiensten verder met klimmen op de constructie.

De man werd verplaatst om behandeld te worden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De man werd verplaatst om behandeld te worden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Hoe het mis kon gaan, is niet duidelijk (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Hoe het mis kon gaan, is niet duidelijk (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Een trauma-arts hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Een trauma-arts hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

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