Toon (78) nog altijd niet gevonden, familie zoekt door: 'Eet en slaap niet'

De zoektocht naar de vermiste Toon (78) uit Oosterhout gaat onverminderd door. Zijn zoon Henk zoekt al bijna een week, samen met familie en vrijwilligers, langs het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout en Dongen. “Vanaf dat het licht wordt, om half zes, sta ik naast mijn bed. Ik zoek tot het weer gaat schemeren.”

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Toon vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis in de wijk Slotjes-Oost. Henk was kort daarvoor nog bij zijn vader geweest. “Toen ik na het boodschappen doen terugkwam, zat hij niet meer in zijn tuintje. Sindsdien is hij spoorloos.”

"Hij vertelde dat hij naar zijn overleden vrouw wilde."

De familie zoekt sindsdien naar de 78-jarige man, die dementie heeft. “Ik probeer te drinken, want ik weet dat een mens niet zonder kan. Eten en slapen lukt me niet", zegt Henk. "Voor een buitenstaander is het niet voor te stellen hoe wij ons voelen.” Henk heeft een sterk vermoeden dat zijn vader richting het Wilhelminakanaal is gelopen. “Hij heeft de afgelopen tijd vaak gezegd dat hij naar zijn vrouw toe wil. Zij is vier jaar geleden overleden. Vorige week was hij bovendien zijn spullen aan het verdelen en weggeven. Toen hij vermist raakte, begon er iets te dagen.”

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Hij liet een SAR-team (een gespecialiseerde vrijwilligersorganisatie voor het opsporen van mensen) met speciaal getrainde honden naar zijn vader zoeken. "De honden sloegen tot twee keer toe aan op dezelfde plek, bij de brug", vertelt hij. Hij heeft dat doorgegeven aan de politie, omdat men niet zomaar zelf iemand uit het water zou mogen halen. "Het is nu wachten op de politie en brandweer", verzucht hij. Ondertussen zoekt hij continu met twaalf mensen langs het Wilhelminakanaal Zuid. "De groep wordt steeds groter, meer dan zoeken en wachten kunnen we niet doen.

"De onzekerheid is verschrikkelijk, ik houd dit niet lang vol."

De familie wordt door verschillende partijen geholpen. Vrijwilligers van het Veteranen Search Team kamden de oevers uit. Met een sonarboot werd het water afgezocht. Allemaal nog zonder resultaat. Toch blijft Henk zoeken. Vooral langs het kanaal, maar ook op andere plekken in Oosterhout. "We kregen een tip langs het Halve Zolenpad, ik heb heel dat eind gelopen, maar we zagen niets." Ook werd Toon mogelijk gezien in de Johan de Wittstraat. “We zijn er meteen naartoe gegaan, maar vonden hem niet." Hij hoopt dat mensen in die wijk camerabeelden willen bekijken. "Hij kan niet ver zijn, hij kon maar anderhalve kilometer lopen, dus we willen in de wijk de Besterd flyers in de bus doen." Hij houdt er rekening mee dat zijn vader niet meer levend wordt gevonden. “Maar de onzekerheid is verschrikkelijk, ik houd dit niet lang meer vol." Hij wil zijn vader terugvinden. "Ook als hij in het water ligt, wil ik hem snel vinden. Dat er misschien een boot over hem heen vaart, moet je niet aan denken.”