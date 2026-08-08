Hut van jongens uit Herpen in vlammen opgegaan, mogelijk aangestoken

Een zelfgemaakte hut van een aantal jongens uit Herpen is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan. Volgens een buurtbewoner zou het vuur zijn aangestoken door een andere groep jongens.

Het hutje ligt in een klein stuk bos tussen twee weilanden aan de Oude Rogkamp in Herpen. Op het dak van de hut lagen een zaag en wat losse balken. Het lijkt erop dat het nog in aanbouw was, maar er werd volgens een buurtbewoner wel gebruik van gemaakt door de jongens.

De brandweer werd rond tien over vijf opgeroepen voor het vuur. Teams uit Schaijk, Uden en Mill kwamen op de brand af. De brandweer uit Schaijk was als eerste ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. De andere eenheden gingen terug naar de kazerne.

De houten hut is grotendeels afgebrand en ook het groen rondom de hut vatte vlam. Volgens een buurtbewoner heeft een andere groep jongens het vuur aangestoken. De politie kon daar niets over zeggen.