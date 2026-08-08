Volle zonnebloemvelden en gans door de voorruit: dit gebeurde er vandaag

Van een gans die plotseling bij Dennis door de voorruit vloog toen hij op de A2 reed tot het groeiende aantal zonnebloemvelden in de provincie. Er gebeurde deze zaterdag weer een hoop in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

Jos de Jongh ontdekte een bijzondere plant in haar tuin die zomaar begon te groeien. Boswachter Frans Kapteijns identificeerde het als hangende zegge, een vrij zeldzame soort uit de cypergrassenfamilie die op de Nederlandse rode lijst staat. De plant heeft een slim overlevingsmechanisme: de vruchten zijn voorzien van een 'mierenbroodje' dat mieren aantrekt, waarna zij het zaad verspreiden naar hun nesten. Lees hier het volledige verhaal.

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Je ziet ze steeds vaker in het Brabantse landschap: uitgestrekte velden met zonnebloemen. Maar achter die gele bloemen zit meer dan een mooi plaatje. Boerin Ans van der Velden uit Someren-Eind legt uit dat het gaat om wintervoedselakkers, vol met zonnebloemen, granen en korenbloemen. Vogels, insecten en andere dieren profiteren ervan, terwijl de diepwortelende planten de bodem verbeteren. BoerenNatuur stimuleert dit met subsidies, waardoor steeds meer boeren meedoen. Check het hier.

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Een gezellig avondje naar Eindhoven veranderde vrijdag in een nachtmerrie voor Dennis en zijn partner. Op de A2 bij Den Bosch vloog een gans door de voorruit van hun auto, recht op de bijrijder af. "Overal veren en glas", vertelt Dennis. Wonderbaarlijk genoeg kwamen beiden zonder ernstige verwondingen uit het ziekenhuis. Het had heel anders kunnen aflopen - de snelheid, het verkeer dat doorracete, de enorme impact. Lees zijn verhaal hier.

Een harde explosie schrok bewoners van de Hazelaarstraat in Drunen in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker. Bij de voordeur van het huis waar Lucy met haar twee zoons woont, ging een explosief af. De vlammen sloegen over de gevel. "Ik was in paniek", vertelt ze nog steeds aangedaan. "Dit gebeurt normaal in Rotterdam of Amsterdam, maar niet hier." Buurman Maikel greep meteen in met een emmer water en voorkwam erger. De politie onderzoekt het incident en zoekt naar camerabeelden. Hier lees je hun verhaal.