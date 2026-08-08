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Bestuurder van gestolen auto rijdt in op politiewagen: agent gewond

Gisteren om 19:41 • Aangepast vandaag om 10:19

Een automobilist is zaterdag ingereden op een politiewagen op de Liessentstraat in Uden. Een agent raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Even daarvoor zagen agenten de bestuurder met een gestolen auto met een caravan erachter rijden op de N264 bij Volkel.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten zagen de bestuurder zaterdag rijden op de N264, de rondweg bij Volkel, met een gestolen auto met een caravan erachter. De automobilist weigerde te stoppen na het geven van een stopteken. Een inzittende van de auto wist de caravan af te koppelen en de auto reed met hoge snelheid richting Uden.

Politieauto zwaar beschadigd
De bestuurder van de gestolen auto reed vervolgens op de Liessentstraat in Uden in op een politiewagen. De agent raakte daarbij gewond en de politieauto raakte zwaar beschadigd. De agent is voor controle naar het ziekenhuis.

Niet veel later werd de gestolen auto op de Walravenstraat in Uden teruggevonden. De politie is nog op zoek naar de inzittenden en vraagt getuigen om zich te melden.

De caravan die losgekoppeld werd op de N264 bij Volkel (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).
De caravan die losgekoppeld werd op de N264 bij Volkel (foto: Kevin Kanters / SQ Vision).

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