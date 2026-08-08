Navigatie overslaan
Ontdek

Voetbalsters PSV naar laatste voorronde Champions League

Gisteren om 21:10
De PSV Vrouwen hebben de dubbel gepakt (foto: Orange Pictures/Marcel van Plateringen).
De PSV Vrouwen hebben de dubbel gepakt (foto: Orange Pictures/Marcel van Plateringen).

De voetbalsters van PSV hebben de derde en laatste voorronde van de Champions League bereikt. In Luxemburg versloeg de ploeg van trainer Kasper Kurland HJK Helsinki in de tweede ronde met 3-1, dankzij drie treffers van Liz Rijsbergen.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League wacht in de laatste ronde een dubbele ontmoeting met een nog te bepalen tegenstander. Het eerste duel vindt plaats op 26 augustus, waarna op 2 september het beslissende duel volgt.

Komende dinsdag wordt de tegenstander via een loting met achttien teams bekend. De negen winnaars plaatsen zich direct voor het Champions League-hoofdtoernooi. De negen verliezers stromen door naar de tweede voorronde van de Europa Cup.

Ajax speelt later op zaterdag nog tegen het Schotse Rangers FC voor een plek in de derde voorronde van de Champions League.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.