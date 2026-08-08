Net gepromoveerd Willem II niet opgewassen tegen Go Ahead Eagles

Willem II is in de eerste Eredivisiewedstrijd niet sterk genoeg gebleken tegen Go Ahead Eagles. In de Adelaarshorst werd het 4-1 voor de club uit Deventer, die vorig jaar twaalfde werd in de Eredivisie.

Willem II kende een vliegende start: de Tilburgers kwamen na minder dan een kwartier spelen op voorsprong. Spits Devin Haen kon een voorzet op maat van linksachter Nathan Tjoe-A-On binnenschieten bij de tweede paal.

Go Ahead Eagles had het grootste deel het balbezit én de kansen en in de dertigste minuut wisten de spelers uit Deventer die in eigen huis te benutten met een doelpunt van Søren Tengstedt.

Overtreding en blessure

Ook in de tweede helft konden de Tilburgers het balbezit niet terugpakken. Melle Meulensteen zette de Deventenaren in de 61e minuut op voorsprong met een fraai geplaatst schot in de kruising vanaf de rand van het strafschopgebied. Een minuut later werd debutant Erik Flataker vrijgespeeld waarna de Noor eenvoudig afrondde. Julius Dirksen bepaalde de eindstand uit een hoekschop op 4-1. Een doelpunt van Thibo Baeten in de slotseconden kwam niet op het scorebord omdat de scheidsrechter al had gefloten voor een overtreding.

Willem II zag doelman Thomas Didillon-Hödl, die de club in mei met een strafschop naar de Eredivisie schoot, geblesseerd uitvallen.