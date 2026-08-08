Pijnlijk gelijkspel tegen Fortuna Sittard neemt zorgen bij PSV niet weg

De nasmaak na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal is bepaald niet weggepoetst in Eindhoven. PSV speelde zaterdagavond pijnlijk gelijk tegen Fortuna Sittard. Even leek de ploeg van Bosz zich naar een overwinning te knokken, maar na een late tegengoal kwam PSV niet verder dan een moeizame 2-2.

Er gebeurde de afgelopen week veel bij PSV, zeker op het front van inkomende transfers. Sven Mijnans (AZ) werd in juli al naar Eindhoven gehaald, deze week volgden Kodai Sano (NEC) en Filip Kostić (transfervrij). Die laatste twee zijn zó recent naar Eindhoven gekomen dat ze zaterdagavond nog niet eens speelgerechtigd waren. De selectie krijgt dus langzaamaan vorm, maar er zijn ook nog veel hiaten. Tactische aanpassing

Want komt de beoogde oud-Feyenoorder Lutsharel Geertruida niet naar Eindhoven, dan moet er een andere nieuwe centrale verdediger worden gehaald, zo lijkt de consensus. PSV is kwetsbaar achterin, bleek ook vorige week in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ. Na een vroege rode kaart voor Joey Veerman verloor PSV met 0-4. De Volendammer was er daarom niet bij vandaag. Ook Sergiño Dest was nog geschorst. Gedwongen door een incomplete selectie of niet: coach Peter Bosz greep zaterdag in na het echec tegen AZ. Verdedigers Gasiorowski en Sildillia werden gepasseerd, terwijl aanvallers Pepi en Perisic terugkeerden in de basis. Voor de tactische fijnproevers: Bosz speelde daarmee in een ruit op het middenveld, in een 3-4-3-opstelling. Helaas voor de coach leverde dat uiteindelijk weinig op.

Fout van Flamingo

PSV begon de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen moeizaam. De Eindhovenaren leden al na een kwartier spelen twee keer balverlies op eigen helft, wat zelfs leidde tot een afgekeurde buitenspelgoal. PSV kwam wel tot kansen en was heel veel aan de bal, maar werd eigenlijk maar twee keer gevaarlijk. Het voelde de eerste helft nooit alsof het team van Bosz grip kreeg op de wedstrijd - zelfs niet met tachtig procent balbezit. De zorgen groeiden in de 42ste minuut, toen Ole Romeny de bal bekeken langs de keeper van PSV wist te werken. De goal ontstond uit een zeer matige kopbal van PSV-verdediger Ryan Flamingo. De veelbesproken centrumback leek Romeny, die ook het afgekeurde doelpunt scoorde, panklaar te bedienen. De roep om een extra centrale verdediger was daarna haast tastbaar in het Philips Stadion. Sportieve revanche van Flamingo

Na de rust, waarin Ruben van Bommel werd vervangen door het veelbelovende talent Amir Bouhamdi, sloeg de ironie toe. Niemand minder dan Ryan Flamingo werkte in de 55ste minuut de bal tegen de touwen, en wel met een uitstekende kopbal.

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