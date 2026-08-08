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Auto's flink beschadigd bij kop-staartbotsing in Veghel

Gisteren om 21:22 • Aangepast gisteren om 21:34
De schade aan de auto's is flink (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De schade aan de auto's is flink (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Twee auto's zijn zaterdagavond even voor negen uur met elkaar in botsing gekomen op de Corridor in Veghel. De auto's raakten flink beschadigd bij de kop-staartbotsing. Niemand raakte gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Het gebeurde op de invoegstrook vanaf de Rembrandtlaan. 

De voorste auto kon de reis voortzetten en zal gerepareerd worden bij een schadeherstelbedrijf. De achterste auto wordt opgehaald door een bergingsbedrijf.

De inzittenden raakten niet gewond. Mochten zij de komende tijd klachten krijgen dan moeten ze zelf naar de huisartsenpost.

De voorste auto kon doorrijden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De voorste auto kon doorrijden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Niemand raakte gewond (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
Niemand raakte gewond (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

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