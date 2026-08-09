Sam (11) fietst naar Groningen voor overleden Dillan: 'Toch beetje erbij'

Iets ten noorden van Cuijk ligt de elfjarige Sam Joosten zaterdagmiddag even "te chillen" in zijn tentje. Die rust is geen overbodige luxe, want de jongen fietst in acht dagen tijd van Maastricht naar Groningen om geld op te halen voor KiKa. "Ik wil dat geen enkele jongen nog een vriend hoeft te verliezen aan kanker."

De beste vriend van Sam, Dillan, overleed in september vorig jaar aan leukemie. Na zijn dood was Sam "erg verdrietig" en rusteloos: hij wilde iets doen. "Iets waarmee ik andere kinderen en families misschien dit soort verdriet kan besparen." De jongen uit Breda stond op het punt "al zijn spaargeld" aan KiKa te geven, maar toen hij naar de website surfte om een donatie te doen, kreeg hij het idee voor een sponsoractie. "Ik ben nu van Maastricht naar Groningen aan het fietsen", vertelt hij zaterdagmiddag enthousiast. "We hebben nu 150 kilometer gefietst, nog vijf dagen te gaan."

"Dillan was altijd positief."

Sam leerde Dillan kennen toen hij naar een andere school ging. Dillan was aangewezen om de nieuwe leerling wegwijs te maken. "Ik wist helemaal niets van die school en dat was heel spannend. Ik had veel steun aan hem en daarna zijn we vrienden geworden." Maar na de kerstvakantie van 2024 veranderde alles. "Een moeder van een klasgenootje is dokter, zij kwam in de klas uitleggen wat leukemie was én dat Dillan het had", vertelt Sam.

Sam neemt tijdens zijn fietstocht de nodige pauzes (foto: privé).

Door de slechte weerstand van Dillan kon hij niet meer naar school. "Dus (video)belden we elkaar", vertelt Sam. "Ik mocht hem nog één keer in het echt zien." Dillan bleef volgens Sam opvallend positief. In september overleed hij. Sam is sportief en voetbalt, maar fietsen vindt hij "niet bijzonder leuk". Een tocht van Maastricht naar Groningen is voor hem dan ook niet zomaar een rondje. Toch was fietsen een actie die goed bij Dillan paste, vertelt Sam. "Toen we in groep zes naar kamp fietsten, moesten we met de bezemwagen mee."

Ook de moeder en het zusje van Dillan fietsen een stuk van de tocht mee (foto: privé).

Nu wil Sam het wél volhouden. De ene dag is zwaarder dan de andere. Naar één etappe kijkt Sam met enige spanning: zeventig kilometer, een monsteretappe, ook nog eens na drie dagen fietsen. "Maar ik kan het."

"De laatste tien kilometer op Dillans fiets."

De familie van Dillan staat pal achter Sams actie, vertelt stiefvader Bob. "Dillans moeder en zusje fietsten vrijdag zelfs een stukje mee." Sam zelf is al sinds april bezig geld in te zamelen, onder andere via zijn Instagram-account. "Mijn ouders, broers en zusje helpen ook." In Prinsenbeek mocht het gezin van Sam tijdens Koningsdag een kraampje bemannen. "We verkochten onder andere hete chips, dat vond Dillan lekker." Sam heeft ruim 24.000 euro opgehaald, een onvoorstelbaar bedrag voor de jongen. "Bizar dat zoveel mensen geld doneren, hier kun je gewoon een auto van kopen."

De fiets van Sam draagt een foto van Dillan bij zich (foto: privé).