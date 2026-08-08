Koninklijke onderscheiding voor Maurice van Zeeland

Maurice van Zeeland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Jeroen van den Heuvel reikte hem op zaterdag 8 augustus 2026 de Koninklijke onderscheiding uit. Dit gebeurde vanwege zijn jarenlange inzet voor jeugdwelzijn en maatschappelijke projecten in Zeeland.

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De heer Van Zeeland ontving de onderscheiding tijdens een ceremonie vanwege zijn vele vrijwilligerswerk. Sinds 1987 zet hij zich in voor Stichting Jeugd Belangen in Zeeland, waar hij onder meer helpt met het opbouwen en afbreken van tenten en spelactiviteiten. Hij is lid van de tentencommissie, coördinator van de steunberen en begeleidt jonge vrijwilligers.

Daarnaast was hij van 1995 tot 2013 en opnieuw vanaf 2025 actief als vrijwilliger bij Missie, Vrede en Ontwikkeling (MOV) Zeeland. Hier hielp hij bij de organisatie van de jaarlijkse fietstocht. Zijn betrokkenheid en inzet hebben hem een belangrijke rol gegeven in het lokale vrijwilligerswerk.

Bijdrage aan de gemeenschap

De Koninklijke onderscheiding werd toegekend als erkenning voor zijn langdurige inzet voor de gemeenschap. Maurice van Zeeland heeft met zijn werk bij Stichting Jeugd Belangen en MOV Zeeland tientallen jaren bijgedragen aan het welzijn van de jeugd en maatschappelijke projecten in het dorp.

De uitreiking vond plaats op zaterdag door locoburgemeester Jeroen van den Heuvel, die hem feliciteerde met deze bijzondere benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.