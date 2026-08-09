Fernandez zag gelijkmaker niet aankomen: 'Ik dacht, we maken nog een derde'

PSV-coach Peter Bosz was glashelder na het 2-2 gelijkspel van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard zaterdagavond: het was niet goed genoeg. Noah Fernandez was het met zijn trainer eens, maar toch zag de maker van de 2-1 een tegentreffer niet aankomen. "Ik dacht, we maken de derde."

“Ja, je geeft doelpunten weg”, antwoordt Bosz op de vraag of hij zich zorgen maakt over de verdediging. “Maar dat is voetbal. Jongens verliezen ballen, dat gebeurt nou eenmaal. Wij proberen die fouten zelf juist bij de tegenstander af te dwingen door de druk erop te zeten. Maar ja, vandaag hebben we inderdaad vooral zelf veel fouten gemaakt.”

Het gelijkspel voelt als een nederlaag, volgens de coach. “Vandaag speel je een slechte wedstrijd die je moet winnen, vind ik. Die wedstrijden speel je vaker in een seizoen en dat zijn de lekkerste punten, maar vandaag mocht het niet zo zijn.”

De fraaie goal van Noah Fernandez leek lange tijd de winnende te gaan worden. “Ik dacht daarna: we gaan een derde maken. Ik had nooit het gevoel dat we er nog een tegen zouden krijgen”, verklaart het 18-jarige PSV-talent.

Helaas, voor hem, kwam die tegengoal toch. “Het ging mis op de helft van Fortuna, na balverlies. Fortuna werkte de bal daarna snel naar voren, waarna die speler - Edouard Michut - ‘m gewoon goed binnenschoot”, zegt Fernandez over de 2-2. Maar ook voor die tegentreffer ging het lang moeizaam bij PSV. “Het gevoel is zuur. Ik denk dat we een te laag baltempo hadden. We speelden niemand uit.”

Bosz is daarna het met zijn speler eens. “Als je tegen zulke compacte ploegen speelt, zeggen mensen vaak dat het baltempo te laag is. Ja, dat heb ik ook geconstateerd. Het is gewoon niet gemakkelijk om tegen dit soort ploegen te spelen. Ik denk dat we de eerste helft te weinig kansen hebben uitgespeeld. Het was niet goed genoeg."