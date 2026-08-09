Huis in Veghel tijdelijk onbewoonbaar na brand in droger, woning vol rook

In een huis aan het Spoorven in Veghel heeft zaterdagavond laat brand gewoed. Het vuur ontstond in de bijkeuken, in een droger. De bewoners lagen op dat moment te slapen. Ze werden wakker van het brandalarm, vluchtten snel het huis uit en belden de brandweer.

Naast de droger vatten ook houten deuren en kasten vlam. Heel het huis stond vol rook. Het zicht binnen was minder dan een meter.

De brandweer heeft de brand geblust, de houten kasten gesloopt en het huis geventileerd. Stichting Salvage regelde voor de bewoners een tijdelijke slaapplaats, want in hun huis konden ze zaterdagnacht niet meer terecht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.