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Huis in Veghel tijdelijk onbewoonbaar na brand in droger, woning vol rook

Vandaag om 05:17 • Aangepast vandaag om 09:27
Bij de brand aan het Spoorven in Veghel kwam veel rook vrij (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Bij de brand aan het Spoorven in Veghel kwam veel rook vrij (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

In een huis aan het Spoorven in Veghel heeft zaterdagavond laat brand gewoed. Het vuur ontstond in de bijkeuken, in een droger. De bewoners lagen op dat moment te slapen. Ze werden wakker van het brandalarm, vluchtten snel het huis uit en belden de brandweer. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Naast de droger vatten ook houten deuren en kasten vlam. Heel het huis stond vol rook. Het zicht binnen was minder dan een meter. 

De brandweer heeft de brand geblust, de houten kasten gesloopt en het huis geventileerd. Stichting Salvage regelde voor de bewoners een tijdelijke slaapplaats, want in hun huis konden ze zaterdagnacht niet meer terecht. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

  • De brandweer heeft de brand in Veghel geblust, de houten kasten gesloopt en het huis geventileerd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    De brandweer heeft de brand in Veghel geblust, de houten kasten gesloopt en het huis geventileerd (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Heel het huis aan het Spoorven in Veghel stond vol rook (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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