Fikse brand in natuurgebied Herperduin bij Oss is onder controle

In natuurgebied Herperduin, in de gemeente Oss, woedde zondagochtend een grote natuurbrand. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het om een gebied van honderd bij 150 meter. De brandweer heeft het vuur sinds kwart voor acht onder controle. De brand zou uitgebroken zijn aan de kant van de Domineeshoef.

De eerste meldingen van de bosbrand kwamen rond halfzes binnen bij de hulpdiensten. Op foto's is te zien dat bij de brand veel rook vrijkwam. Die trok laag over de omgeving, in de richting van Berghem en Oss.

Mensen in de buurt die last hadden van de rook, kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

De brandweer kwam met veel voertuigen naar Herperduin. Dat het sein brand meester is gegeven, betekent niet dat het vuur volledig gedoofd is, maar dat het niet meer kan uitbreiden. De brandweer blijft nog even om het vuur helemaal te blussen en te zorgen dat het niet oplaait.

Extra alert

Omdat het al lange tijd droog is in de natuur, waarschuwt de brandweer met klem dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Daarom zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten in deze periode extra alert.

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