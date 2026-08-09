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Eindelijk regen op komst na vijfde hittegolf van dit jaar

Vandaag om 11:15 • Aangepast vandaag om 11:57
Een mooie zomerdag, volop genieten op de terrassen in Breda (foto: Henk Voermans).
Een mooie zomerdag, volop genieten op de terrassen in Breda (foto: Henk Voermans).

Goed nieuws voor de natuur, die al tijden naar regen snakt: volgend weekend stijgt de kans op een aantal buien. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend!

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

"De wind draait eind volgende week van het zuiden naar het noorden. Daarmee wordt dan minder warme lucht aangevoerd en wordt de warmste lucht verdreven", aldus Lafeber.

Eerst nog een vijfde hittegolf
Maar voor die tijd is het nog puffen en zweten. In de loop van komende week is de vijfde regionale hittegolf van dit jaar een feit. Dat zou een evenaring betekenen van het recordaantal hittegolven in onze provincie.  

Deze zondag komt de temperatuur uit op 30 of 31 graden, met veel ruimte voor de zon. Maandag en dinsdag worden twee wat minder warme dagen, met een temperatuur van 25 of 26 graden. "Beide dagen is er wel heel veel ruimte voor de zon, onder een vrijwel strakblauwe hemel. Daarbij staat er weinig wind", aldus Lafeber.

Nog even warm voor het draait
Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten. Dan komt er heel warme lucht naar Brabant en dat gaan we merken. "Donderdag en vrijdag worden de warmste dagen van komende week, met lokaal 34 tot 35 graden", besluit Lafeber.

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