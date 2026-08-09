Recordcijfers voor Eindhoven Airport: 3,5 miljoen passagiers de lucht in

Nog nooit waren er in de eerste zes maanden van een jaar zoveel passagiers op Eindhoven Airport als in 2026. Tussen januari en juni liepen bijna 3,5 miljoen vakantiegangers, zakenreizigers en andere reizigers door de terminals van de Eindhovense luchthaven. Opvallend genoeg steeg het aantal vluchten nauwelijks mee.

Studio040 Geschreven door

In de eerste helft van 2026 verwerkte Eindhoven Airport precies 3.482.525 passagiers. Dat is het hoogste aantal in een eerste halfjaar sinds het begin van de CBS-reeks voor Eindhoven Airport, die teruggaat tot 1997. Drukste kwartaal ooit

Het record wordt vooral gedragen door het tweede kwartaal. In april, mei en juni reisden 2.051.821 passagiers via de luchthaven. Daarmee was dat het drukste kwartaal ooit op Eindhoven Airport, meldt Studio040. Het vorige kwartaalrecord stond op naam van het derde kwartaal van 2025. In juli, augustus en september van dat jaar reisden 2.036.912 mensen via de luchthaven.