Recordcijfers voor Eindhoven Airport: 3,5 miljoen passagiers de lucht in
Nog nooit waren er in de eerste zes maanden van een jaar zoveel passagiers op Eindhoven Airport als in 2026. Tussen januari en juni liepen bijna 3,5 miljoen vakantiegangers, zakenreizigers en andere reizigers door de terminals van de Eindhovense luchthaven. Opvallend genoeg steeg het aantal vluchten nauwelijks mee.
In de eerste helft van 2026 verwerkte Eindhoven Airport precies 3.482.525 passagiers. Dat is het hoogste aantal in een eerste halfjaar sinds het begin van de CBS-reeks voor Eindhoven Airport, die teruggaat tot 1997.
Drukste kwartaal ooit
Het record wordt vooral gedragen door het tweede kwartaal. In april, mei en juni reisden 2.051.821 passagiers via de luchthaven. Daarmee was dat het drukste kwartaal ooit op Eindhoven Airport, meldt Studio040.
Het vorige kwartaalrecord stond op naam van het derde kwartaal van 2025. In juli, augustus en september van dat jaar reisden 2.036.912 mensen via de luchthaven.
Meer reizigers, minder vluchten
Opvallend is dat de groei van het aantal passagiers niet gepaard gaat met meer vluchten. Integendeel.
In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 11.188 vluchten van en naar Eindhoven Airport. In hetzelfde kwartaal van 2025 waren dat er nog 11.548, ongeveer drie procent meer.
Toch kwamen er in het afgelopen kwartaal ruim 2,05 miljoen passagiers door de luchthaven. Dat betekent dat er gemiddeld meer passagiers per vlucht werden vervoerd: ongeveer 183 per vlucht, tegenover circa 173 in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Snelle groei sinds 1997
De ontwikkeling van de afgelopen jaren onderstreept de sterke groei van de luchthaven. In 1997 verwerkte Eindhoven Airport in een heel jaar nog 253.000 passagiers. In 2006 werd voor het eerst de grens van één miljoen passagiers op jaarbasis overschreden.
In 2017 passeerde Eindhoven Airport de grens van vijf miljoen passagiers per jaar. In 2023 waren dat er bijna 6,88 miljoen en in 2025 werd met ruim 7 miljoen passagiers een nieuw jaarrecord gevestigd.