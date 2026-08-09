Navigatie overslaan
Ontdek

Aanhanger eindigt in berm naast A59 bij Terheijden

Gisteren om 11:42 • Aangepast gisteren om 12:47
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Een aanhanger belandde zondagochtend ondersteboven in de berm naast de A59 bij Terheijden. Dit gebeurde nadat de auto, waar deze aan gekoppeld was, door nog onbekende oorzaak van de weg raakte.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een bergingsbedrijf was snel aanwezig om de aanhanger mee te nemen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een rijstrook werd afgesloten zodat de berger ruimte had om de aanhanger weer op de wielen te zetten. 

Ook de auto waar de aanhanger aan vast zat, raakte bij het ongeluk beschadigd.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.