Aanhanger eindigt in berm naast A59 bij Terheijden

Een aanhanger belandde zondagochtend ondersteboven in de berm naast de A59 bij Terheijden. Dit gebeurde nadat de auto, waar deze aan gekoppeld was, door nog onbekende oorzaak van de weg raakte.

Een bergingsbedrijf was snel aanwezig om de aanhanger mee te nemen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een rijstrook werd afgesloten zodat de berger ruimte had om de aanhanger weer op de wielen te zetten.

Ook de auto waar de aanhanger aan vast zat, raakte bij het ongeluk beschadigd.