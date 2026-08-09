Tuin verdord na vakantie? Zo red je hem volgens hovenier Merijn

Kom je helemaal ontspannen van je vakantie terug, dan tref je je ooit zo groene tuin misschien verdord, geel en bruin aan. Flink balen, maar geen reden tot paniek. Volgens hovenier Merijn Schrauwen is je tuin nog prima te redden.

"De natuur herstelt zichzelf altijd", legt Merijn (41), eigenaar van hoveniersbedrijf Mijn Tuin in Schijf, uit. Hij heeft een paar gouden tips om van je tuin weer een levendige plek te maken.

Geef voldoende water. Het beste is om je gazon drie keer in de week helemaal vol water te laten lopen met een tuinslang. "Als je je gras helemaal onder water zet, verzadigt de bovenlaag en activeer je de wortels."

Voeg daarnaast organische stoffen aan je tuin toe, zoals compost. Compost verbetert de structuur en vruchtbaarheid van je bodem en houdt vocht vast.

Zorg ook voor bodemleven. "Denk aan wormen en bacteriën. Die graven natuurlijke kanaaltjes en laten daar mest in achter. Dat houdt veel vocht vast." Volgens Merijn kun je compost kopen waar al bodemleven in zit, of zelf regenwormen uitzetten.

Snoei tot slot droge planten terug.

Wanneer je deze tips toepast, denkt Merijn dat 75 procent van je tuin weer zal herstellen. "Als je dan in september je gras laat doorzaaien en afstrooit met compost, heb je voor de winter weer een fris gazon."

Nog op vakantie? Zet een beregeningscomputer in

Moet jouw vakantie nog beginnen? Dan raadt Merijn aan om een beregeningscomputer aan te schaffen en daarmee te zorgen dat je tuin drie keer per week water krijgt. "Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, je kunt zo'n ding gewoon op je tuinslang aansluiten."

Tip voor volgend jaar

Merijn heeft tot slot nog een tip die tuineigenaren volgend jaar kunnen toepassen: train je gras om zoveel mogelijk zelf te groeien. "Het is belangrijk dat mensen in het voorjaar zo min mogelijk sproeien. Als je je gras te veel water geeft, wordt het lui. De wortels gaan dan niet diep, want er is altijd water."