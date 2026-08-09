Honderden mensen dachten Ronaldo te zien trouwen, Arjan twijfelde al

In de brandende zon wachtten zaterdag honderden belangstellenden om de wereldberoemde voetballer Ronaldo te zien trouwen. Bij een kathedraal op Madeira zou het gebeuren. Wat bleek? Het ja-woord zou helemaal niet door Ronaldo gegeven worden. Arjan Donders uit Esbeek maakte van dichtbij mee hoe fans gefopt werden door een nep-bruiloft.

Rik Claessen Geschreven door

Voor de kathedraal van Funchal op Madeira, de geboorteplaats van de bekende Portugese voetballer, verzamelden zich zaterdag honderden fans. Een tijd lang ging het gerucht dat Ronaldo daar zou gaan trouwen met zijn grote liefde Georgina Rodriguez. "Nog voordat we op vakantie gingen, zagen we het bericht voorbijkomen", vertelt Arjan. "Ik dacht: we kunnen best even gaan kijken."

"Ik zei nog: volgens mij klopt het niet"

Een dag nadat Arjan en zijn vrouw aankomen op het Portugese eiland, reizen ze af naar Funchal. Daar treffen ze honderden fans in de brandende zon. "In het centrum was het erg druk. We liepen daar rond en toen kwam er een trouwauto voorbij. Een grote menigte veerde direct op, als ratten die naar hun hol renden", vertelt Arjan.

De trouwauto waar Ronaldo uit zou gaan stappen volgens het gerucht (eigen foto).

De trouwauto staat voor de kerk, waar het bruidspaar dat erin zat waarschijnlijk even twee keer moest kijken. Staan al die mensen daar voor hen? "Ik zei nog: volgens mij klopt het niet", vertelt de Esbeekse vakantieganger. En inderdaad: het was niet Ronaldo die uit de auto stapte. Toch nam Arjan de kans om de opmerkelijke samenkomst vast te leggen. "We zijn uitgenodigd", grapt hij tegen familie. "We konden het in ieder geval mooi aanschouwen."

"Je gaat op vakantie om wat mee te maken"

Hoe het gerucht heeft kunnen ontstaan dat Ronaldo die zaterdag op Madeira in het huwelijksbootje zou stappen, is nog niet duidelijk. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zou een fotojournalist van de Britse krant The Sun de aanstichter zijn. In de buurt zou een vijfsterrenhotel zijn afgehuurd voor een trouwerij. Terughoudendheid van het hotelpersoneel om vragen te beantwoorden over de trouwerij, zou de geruchten in de hand hebben gespeeld.

Drukte bij de bruiloft in Portugal (eigen foto).