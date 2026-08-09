Griffier op het matje geroepen na klacht over deelname aan demonstraties

Een griffier van de rechtbank Oost-Brabant zou op het matje geroepen worden omdat hij deelnam aan verschillende demonstraties van Extinction Rebellion op de A12, dat schrijft De Telegraaf. Er zou een klacht zijn ingediend tegen het gedrag van de man.

Op een video is te zien hoe de rechtbankmedewerker toch naar beneden klimt. "Wie wil, kan aansluiten", zegt hij op de beelden. "Deze nevenactiviteiten en publieke profilering roepen ernstige vragen op over de neutraliteit, onafhankelijkheid en integriteit van een griffier in de strafrechtketen", schrijft de klager.

Volgens de krant speelde de griffier een prominente rol bij de verschillende demonstraties. Een burger zou tegen de man een klacht hebben ingediend bij de rechtbank vanwege zijn deelname aan de XR-blokkade van de A12, terwijl die op dat moment door de burgemeester verplaatst was. Tegen een dergelijk besluit van de burgemeester ingaan is strafbaar, zo stelt De Telegraaf .

Grenzen volgens de gedragscode

Volgens de interne gedragscode van rechtbankmedewerkers zijn er grenzen aan wat zij in hun vrije tijd mogen doen. Zo valt te lezen dat medewerkers "geen nevenbetrekkingen die ongewenste gevolgen hebben voor een goede ambtsvervulling, de handhaving van je onpartijdigheid en onafhankelijkheid en voor het vertrouwen in een onpartijdige rechtspraak" mogen ondernemen.

Daarnaast valt er te lezen dat dergelijke medewerkers geen uitspraken mogen doen die schadelijk zijn voor het functioneren van de Rechtspraak.

Ook actief bij pro-Palestinademonstraties

Ook zou hij een prominente rol hebben aangenomen bij verschillende pro-Palestinademonstraties, zo stelt de krant. Bij een pro-Palestinademonstratie zou hij te zien zijn geweest als 'politiecoördinator'. Hij liep daarbij heen en weer op het podium waar een spreker de demonstrerende menigte toesprak.

Het is niet duidelijk of er gevolgen hangen aan de klacht tegen de griffier. De rechtbank Oost-Brabant laat aan Omroep Brabant weten later met een reactie te komen.