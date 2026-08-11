Helmonder Ayrton (23) spoorloos in Spanje: 'Ik wil een teken van leven'

Ayrton Delgado de Buck (23) uit Helmond is al ruim een maand spoorloos in Spanje. Zijn moeder Anouk (49) vreest dat haar zoon zonder geld en medicatie rondzwerft langs de Spaanse kust. Ayrton is begin juli in Benidorm voor het laatst gezien, sterk vermagerd en verward. "Ik wil maar één ding: een teken van leven", zegt zijn moeder.

Ayrton verhuisde vorig jaar met zijn familie vanuit Brabant naar Spanje. Nadat het thuis niet meer ging, vertrok hij en werd hij opgevangen door twee jongens uit Helmond, die in Torrevieja woonden. Eind juni moest hij ook daar, na problemen, vertrekken. Vanaf dat moment raakte hij uit beeld. Zijn moeder dacht aanvankelijk dat Ayrton nog contact had met haar neef in Helmond. Pas toen Anouk onlangs in Nederland was, ontdekte ze dat ook hij al weken niets meer had gehoord. Ze belde familie en vrienden: "Ik vroeg iedereen: heb jij nog contact met Ayrton gehad? Het antwoord was steeds nee."

"Hij is heel erg vermagerd en je ziet dat het mentaal niet goed met hem gaat."

Ook op sociale media, waar Ayrton normaal erg actief was, bleef het stil. Anouk nam contact op met Buitenlandse Zaken en verspreidde een oproep via Facebook. Daarop meldde zich een Nederlandse vrouw. Zij had Ayrton op 3 juli in Benidorm ontmoet en enige tijd met hem doorgebracht. Volgens Anouk zwierf haar zoon langs het strand en had hij nauwelijks spullen bij zich. "Alleen een korte zwarte broek, een shirtje, gymschoenen en een Basic-Fit-tasje. Hij had geen geld." De vrouw maakte foto's en filmpjes. Anouk schrok toen ze die zag. "Hij is heel erg vermagerd. Je ziet dat het mentaal niet goed met hem gaat. Sindsdien heb ik slapeloze nachten."

Ayrton voor zijn vermissing (foto: privé).

Ayrton kampte met geestelijke gezondheidsproblemen en gebruikte daarvoor medicatie. Volgens zijn moeder is hij daar na de verhuizing naar Spanje mee gestopt. Anouk benadrukt dat haar zoon een hele lieve en goedgemanierde jongen is. "Hij heeft een hart van goud. Iedereen wil hem altijd helpen." Maar zonder medicatie ging het steeds slechter en ontstonden thuis heftige conflicten. Bij een incident waarbij Ayrton zijn moeder aanviel, moest de Spaanse politie met meerdere agenten ingrijpen. Juist daarom maakt zijn huidige situatie haar zo bang. De vrouw die hem in Benidorm ontmoette, vond hem erg verward en dacht dat hij mogelijk in een psychose zat. Ze bood hem eten aan en probeerde hem over te halen zijn moeder te bellen, maar dat wilde hij niet. Volgens Anouk sliep hij op dat moment op het strand.

Ayrton met zijn moeder Anouk (foto: privé).

Sinds 3 juli ontbreekt ieder spoor. Zijn telefoon lijkt niet meer te werken en berichten blijven onbeantwoord. Op zijn Facebookprofiel stond dat Ayrton in Budva in Montenegro zou wonen. Daarom is ook daar naar hem gezocht. Volgens Anouk staat haar zoon inmiddels officieel als vermist geregistreerd bij de autoriteiten in Nederland, Spanje en Montenegro. Als hij in een van die landen in aanraking komt met de politie, krijgt zij naar eigen zeggen een seintje. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Anouk heeft ook officieel aangifte bij de politie gedaan van zijn vermissing. Omdat Ayrton volwassen is, zijn de mogelijkheden om hem op te sporen volgens Anouk beperkt. De familie heeft aangifte van vermissing gedaan bij de politie en overal posters opgehangen. Ze hopen ze dat Brabanders die in Spanje wonen of er vakantie vieren hem herkennen. "Al zien mensen hem maar. Maak een foto en geef door waar hij is gezien. Dan kunnen we vanaf daar verder."

"We willen gewoon weten dat hij veilig is."

Zelf verlangt ze vooral naar een teken van leven. "Als hij geen contact met mij wil, mag hij iemand anders uit de familie of onze vriendengroep bellen." Dan wordt Anouk emotioneel. "Ik hou superveel van hem. Ik mis hem. Zijn vader, zijn zusjes, iedereen mist hem en maakt zich zorgen. We willen gewoon weten dat hij veilig is." Wie Ayrton heeft gezien of andere informatie heeft, kan een mail sturen naar [email protected] of bel +34646458580