Man mishandeld bij uitstroom festival Lakedance, politie zoekt getuigen

Tijdens de uitstroom van het festival Lakedance op Aquabest is zaterdagavond een man mishandeld. De bezoeker is daarbij ernstig gewond geraakt en heeft onder andere een gebroken kaak opgelopen.

De mishandeling vond plaats bij de uitgang van het festival ter hoogte van de fietsenstalling. Dat schrijft de politie zondag op Instagram.

De organisator van het festival laat aan Omroep Brabant weten dat de mishandelde jongen zich meldde bij de EHBO na de mishandeling en dat hij daar behandeld is. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend of de politie op zoek is naar één verdachte of meerdere verdachten.

Politie zoekt beeldmateriaal

De politie zoekt getuigen die de mishandeling hebben gezien en die mogelijk foto's of video's hebben gemaakt waarop het incident te zien is.