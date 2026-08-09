Helmond Sport start seizoen met gelijkspel tegen De Graafschap

Helmond Sport heeft zondagmiddag gelijkgespeeld in het openingsduel van de Keuken Kampioen Divisie. In het MySteel Stadion eindigde de wedstrijd tegen De Graafschap in 1-1. Dean Huiberts scoorde vroeg voor Helmond Sport, maar Fedde de Jong bracht de stand vlak voor rust weer in evenwicht.

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Helmond Sport begon sterk aan het duel. De Graafschap zette in de openingsfase veel druk, maar de Helmondse ploeg bleef koel en wist de bal regelmatig snel naar voren te spelen. Na negen minuten kwam Helmond Sport op voorsprong door een doelpunt van Dean Huiberts, die een mooie aanval via Xander van der Velde en Livio Cicero afmaakte.

De voorsprong gaf de thuisploeg vertrouwen en Helmond Sport kreeg kansen om verder uit te lopen. Cicero raakte de lat en Huiberts schoot net naast. Toch kwam De Graafschap in blessuretijd van de eerste helft langszij. Fedde de Jong stond vrij in het strafschopgebied en tikte de gelijkmaker binnen.

Helmondse jeugdspeler maakt indruk

Het duel was een bijzonder moment voor Tijn Landheer, die zijn officiële debuut maakte voor Helmond Sport. De verdediger, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, speelde een sterke wedstrijd en hield het achterin goed dicht.

Na rust was De Graafschap gevaarlijk uit enkele corners. Helmond Sport-doelman Menno Bergsen voorkwam met een knappe redding dat Joran Hardeman scoorde. Toch kwam Helmond Sport aanvallend minder in het spel, waardoor hoofdtrainer Frédéric Frans besloot te wisselen. Met verse krachten zoals Kiton Ekoli en Mauro Lenaerts kwam er meer diepgang.

Slotfase en kansen

In de slotfase kantelde het spelbeeld weer richting Helmond Sport. Een kans van Sem Dekkers werd geblokt en een schot van Onesime Zimuangana werd gered door de keeper van De Graafschap. Ondanks de druk van Helmond Sport bleef het bij een gelijkspel.

Helmond Sport speelt volgende week opnieuw een thuiswedstrijd. De tegenstander is dan FC Eindhoven.