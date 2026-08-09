Tieners (14 en 16) zwaargewond bij ongeluk op A50, in auto zaten 7 mensen

Twee tienermeisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Uden zondagmiddag. Een auto is op de kop in de sloot beland. Ook vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een rijstrook is in de richting van Eindhoven dicht.

Het gaat om een kleine personenauto met zeven inzittenden uit België, die rond kwart voor zes in de sloot belandde. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Alle zeven inzittenden raakten gewond. De twee tienermeisjes zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Spullen in berm

Hoe ernstig de verwondingen van de andere vijf slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Op het ongeluk zijn twee traumahelikopters afgekomen, vier ambulances, brandweerwagens en de politie. In de berm naast de sloot liggen spullen, die uit de auto zijn geslingerd.

De A50 was direct na het ongeluk afgesloten in de richting van Eindhoven. Rond kwart over acht is alleen de oprit dicht voor politieonderzoek. Verkeer werd direct na het ongeluk omgeleid via Den Bosch over de A59 en de A2.

Het ongeluk trok veel bekijks.