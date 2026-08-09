Park Hilaria trekt 450.000 bezoekers: 'Ze stelden uit, maar kwamen wel'

Park Hilaria, de grote kermis in Eindhoven, heeft in de tien dagen vol spektakel in totaal 450.000 bezoekers getrokken. Door aanhoudende hitte bleef het aantal bezoekers iets achter bij het record van vorig jaar. "Op warme dagen stelden bezoekers hun komst uit, maar later op de middag liep het terrein alsnog vol."

Volgens de organisatie waren de grote publiekstrekkers dit jaar de attracties 'Infinity', 'Gladiator' en 'Spuk'. "Park Hilaria is veel meer dan alleen een kermis", zegt de organisatie in een persbericht. "Juist die combinatie van attracties, gezellige terrassen en avondprogramma zorgden voor een breed publiek." Ook de live-optredens deden het goed, met als absolute uitschieter het optreden van Django Wagner op woensdagavond.

Het tiendaagse festival aan de Kennedylaan in Eindhoven viert volgend jaar zijn vijfentwintigste editie. "De drukte van dit jaar en ook vooral de volle terrassen, genietende gezinnen en veel publiek bij de optredens bevestigt voor ons dat de formule van Park Hilaria nog altijd staat als een huis", zegt Marcel Schneijdenberg van organisator Eindhoven247.

Voor het hele gezin

De goedbezochte 'Infinity' was nieuw bij Park Hilaria dit jaar. De slingerende attractie bracht bezoekers tot een hoogte van 65 meter. Ook de attractie 'Kanurah' maakte dit jaar zijn debuut. Deze lange arm met kantelende gondels combineert een rit met een verhaallijn, lichteffecten en een pre-show.

Naast de grotere attracties waren er tientallen kinder- en familieattracties. Op het terrein waren ook terrassen en het muziekplein Hollario te vinden. De volgende editie vindt plaats tussen 30 juli en 8 augustus.