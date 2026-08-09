Afrekencultuur NAC en TikTok-terreurvideo's: dit gebeurde er deze week

Van ontslagen bij NAC door een afrekencultuur tot een 'TikTok-terroriste' die is vrijgesproken. Er gebeurde deze week een hoop in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

De plotselinge dood van Wouter (17) uit Oss liet een enorme leegte achter bij zijn moeder Fanny Beset. Wat begon als spierpijn, bleek lymfklierkanker. Vijfenhalve week na de diagnose overleed de sportieve puber – niet aan kanker, maar aan een schimmel in zijn longen die hij had ingeademd tijdens zijn werk in de groenvoorziening. Tien jaar later voelt het verlies voor Fanny nog even groot: "Mensen vragen of ik er nog niet overheen ben. Maar ik ben elk jaar rond zijn sterfdag in gedachten weer in dat ziekenhuis." Lees hier haar verhaal.

Een 18-jarige vrouw uit Tilburg die via TikTok radicale terreurvideo's van IS verspreidde, is vrijgesproken door de rechtbank in Breda. Justitie klaagde haar aan voor deelname aan de 'elektronische jihad', maar omdat de video's niet bewaard zijn gebleven, is er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat ze anderen aanzette tot terroristische daden. Toch noemen de rechters de zaak 'zorgelijk en shockerend' en dringen ze aan op vrijwillige hulpverlening. Het meisje was een van de vijftien mensen die in februari werden opgepakt tijdens een landelijke actie. Check het hier.

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Willy en René van de Kerkhof zijn bikkelhard in hun oordeel over Joey Veerman. De PSV-middenvelder kreeg zondag tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen AZ een rode kaart na een overtreding die volgens de broers de wedstrijd direct besliste. "Een ontzettend stomme actie en een volkomen terechte rode kaart", zegt Willy in de Willy en René Podcast. Ook hadden de PSV-iconen kritiek op de opstellingskeuzes van trainer Peter Bosz, die volgens hen met een B-team begon. "Een topspeler is altijd wedstrijdfit", aldus Willy. Lees hun analyse.

Dertien Britse oud-cliënten van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek spreken tegen The Telegraph over mishandeling en grensoverschrijdend gedrag tijdens hun opname. Ze vertellen over vernederingen tijdens groepssessies en behandelingen die soms 74.000 euro kostten. Cara uit Londen zegt dat ze na haar verblijf in 2022 opnieuw intensieve behandeling nodig had: "Ze lieten me denken dat ik vernedering verdiende." De verhalen sluiten aan bij eerdere onthullingen van BOOS, terwijl de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet naar de kliniek. Lees hier het hele verhaal.

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