Herinrichting Molenstraat in Oudenbosch start deze maand

De Molenstraat in Oudenbosch wordt vanaf 17 augustus heringericht. De werkzaamheden vinden plaats in fases en duren tot begin december. De straat is tijdens de werkzaamheden op verschillende momenten afgesloten. Verkeersmaatregelen worden met borden aangegeven.

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Vanaf 17 augustus gaat de Molenstraat in Oudenbosch op de schop. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie fases, waarbij telkens een ander deel van de straat wordt afgesloten. Bewoners en panden blijven wel bereikbaar, maar doorgaand verkeer moet rekening houden met omleidingen.

De eerste volledige afsluiting is van 17 tot en met 21 augustus. Daarna is de straat weer tijdelijk open tot 28 augustus. Vanaf 31 augustus begint fase één: de Molenstraat wordt afgesloten vanaf de Markt tot aan de kruising Spuilaan/Fortuinstraat. Deze fase duurt tot 9 oktober.

Afsluitingen per fase

In fase twee, van 9 oktober tot en met 20 november, wordt het deel vanaf huisnummers 58 en 65 tot aan de kruising Vaartweg/Parklaan/Industrieweg afgesloten. Fase drie volgt van 20 november tot en met 4 december, waarbij de kruising Molenstraat/Vaartweg/Parklaan/Industrieweg en het eerste stuk van de Industrieweg wordt afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes met duidelijke borden aangegeven. Het werkvak van fase één wordt weer opengesteld bij de start van fase twee, terwijl het werkvak van fase twee tijdens fase drie alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

De planning is afhankelijk van het weer. Als het niet mogelijk is om bepaalde werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de coating op het wegdek, uit te voeren, worden deze doorgeschoven naar het voorjaar van 2027.