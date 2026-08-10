Villa in Eindhoven door brand verwoest, buurtbewoners spreken van aanslag

Een villa aan de Kortonjolaan in Eindhoven is zondagnacht zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vuur werd rond halfvier in de nacht ontdekt. Buurtbewoners spreken van een aanslag. "Dat gerucht kunnen we nog niet bevestigen", zegt de politie maandagochtend.

De vlammen sloegen metershoog uit de carport naast het huis. Drie auto's kwamen in lichterlaaie te staan en het duurde niet lang voordat ook de villa vlam vatte. Buurtbewoners hoorden vlak voordat de brand werd ontdekt verschillende harde knallen.

Omdat er op de bovenste etage van het huis licht brandde, zette de brandweer in op een reddingspoging, ze probeerde een raam in te slaan. Dit lukte niet omdat de villa streng beveiligd is. Uiteindelijk bleek dat de bewoners op vakantie waren.

De villa stond van onder tot boven onder de dikke zwarte rook. De brandschade aan de rechterkant van het huis, bij de carport, is enorm. De villa is nog helemaal niet oud. Vorig jaar is het huis gebouwd.

De politie laat weten dat het nog onzeker is of er sprake is van brandstichting. Ze doen uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand.