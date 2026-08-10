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Melding van schoten op camping 't Haasje in Dorst, zwaargewonde gevonden

Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 10:02

Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond, na een melding dat er zou zijn geschoten, een zwaargewonde gevonden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tien politieauto's, kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zette met lint een gebied af rond een auto die voor de slagboom stond. Meerdere kinderen, die getuige zouden zijn geweest van wat er is gebeurd, werden gehoord door agenten. Een kind kreeg een troostbeertje. 

De gebeurtenis trok veel bekijks. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie laat weten dat het er op dit moment niet op lijkt dat het slachtoffer gewond is geraakt door een schot. 

  • Na de melding van de schoten kwamen meerdere hulpdiensten naar camping 't Haasje in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Na de melding van de schoten kwamen meerdere hulpdiensten naar camping 't Haasje in Dorst (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De gebeurtenis op camping 't Haasje in Dorst trok veel bekijks (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De politie liet zondagavond weten dat het er op niet op lijkt dat het slachtoffer gewond is geraakt door een schot (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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