Melding van schoten op camping 't Haasje in Dorst, zwaargewonde gevonden

Op camping 't Haasje in Dorst is zondagavond, na een melding dat er zou zijn geschoten, een zwaargewonde gevonden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en tien politieauto's, kwamen naar de camping aan de Klein Oosterhout.

De politie zette met lint een gebied af rond een auto die voor de slagboom stond. Meerdere kinderen, die getuige zouden zijn geweest van wat er is gebeurd, werden gehoord door agenten. Een kind kreeg een troostbeertje.

De gebeurtenis trok veel bekijks. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie laat weten dat het er op dit moment niet op lijkt dat het slachtoffer gewond is geraakt door een schot.