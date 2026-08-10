Navigatie overslaan
Ontdek

Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray

Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 09:05
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer op dit traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. De treinen reden eerder vorige week ook al niet vanwege deze natuurbrand. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Donderdagochtend werd het treinverkeer al hervat, maar in de loop van die dag laaide het vuur weer op. Arriva legde daarop het treinverkeer opnieuw stil vanwege de vele bluswerkzaamheden in het gebied. De voorbije dagen werden op dit traject bussen ingezet.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.