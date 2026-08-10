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Treinen rijden weer tussen Boxmeer en Venray
Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 09:05
Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Het treinverkeer op dit traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen bij Venray. De treinen reden eerder vorige week ook al niet vanwege deze natuurbrand.
Donderdagochtend werd het treinverkeer al hervat, maar in de loop van die dag laaide het vuur weer op. Arriva legde daarop het treinverkeer opnieuw stil vanwege de vele bluswerkzaamheden in het gebied. De voorbije dagen werden op dit traject bussen ingezet.
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