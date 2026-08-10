Man filmt zichzelf terwijl hij tegen brievenbus van politiebureau plast

Een 40-jarige man is afgelopen weekend aangehouden nadat hij had geplast tegen de brievenbus van het politiebureau in Roosendaal. Hij filmde z'n daad ook nog zelf. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

"In ons werk krijgen we soms best wel wat 'gezeik' over ons heen, maar vrijdagnacht nam een bezoeker aan ons politiebureau dit zeiken echter wel heel letterlijk", laat een agent weten op Instagram.

De man die de politiebrievenbus als urinoir gebruikte, werd gespot door een passerende agent. "De man wilde blijkbaar zijn daad voor altijd vastleggen, aangezien hij zelf zijn daad aan het filmen was met zijn mobiele telefoon", schrijft de agent. "Eigenlijk was dit niet nodig, omdat wij daar een camera hebben hangen."

Opgepakt

De man is aangehouden en vastgezet. Dit ging niet zonder slag of stoot. Hij verzette zich flink. "Ook liet hij enige 'gassen' ontsnappen terwijl de collega's bezig waren hem in te sluiten. Al met al hadden we onze handen vol aan deze man."

De agent adviseert grappend: "Heb jij iets te zeiken over de politie? Wil je dit dan op een andere manier kenbaar maken? Onze dank is groot."