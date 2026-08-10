Vleermuiswandeling in Gilze en Rijen op 28 augustus

Op vrijdag 28 augustus organiseert Gilze en Rijen een vleermuiswandeling. Tijdens een presentatie en een tocht door de Roode Beek leer je alles over deze bijzondere nachtdieren.

Gevonden voor jou

De gemeente Gilze en Rijen biedt inwoners de kans om meer te leren over vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis. Onder begeleiding van vleermuisexpert Chiel Simons hoor je met een speciale vleermuisdetector de geluiden van deze dieren. De wandeling vindt plaats in het gebied rond de Roode Beek.

De activiteit is onderdeel van het Soortenmanagementplan (SMP) van de gemeente. Dit plan helpt beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, in kaart te brengen. Het doel is om natuur te beschermen en tegelijkertijd verduurzaming van woningen, zoals isolatie, mogelijk te maken zonder dat diersoorten in gevaar komen.

Programma

De vleermuiswandeling begint vrijdag 28 augustus om half acht ’s avonds in De Groeituin, aan Strijp 31 in Gilze. Na een presentatie over vleermuizen start de wandeling rond half negen en eindigt tussen half tien en tien uur. Het programma biedt plek voor maximaal vijftien deelnemers.

Voor wie mee wil doen: stevige wandelschoenen en passende kleding zijn nodig. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en vereist een redelijke conditie. Geschikt weer is noodzakelijk, met een minimumtemperatuur van twaalf graden, droog en weinig wind.

Aanmelden kan tot en met 20 augustus via een formulier op de website van de gemeente Gilze en Rijen.