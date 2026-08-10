Spar op kerkhof Sint-Petrus Basiliek Boxtel wordt mogelijk gerooid

Bij het kerkhof naast de Sint-Petrus Basiliek in Boxtel is een vergunning aangevraagd om een spar te rooien. De aanvraag is op 4 augustus ingediend.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het kappen van de spar op het terrein aan de Oude Kerkstraat 20. De boom staat op het kerkhof naast de historische basiliek.

Op dit moment is het proces nog in de aanvraagfase en kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Pas na een eventuele verlening van de vergunning is bezwaar mogelijk.