Garage met overkapping gepland aan Oude Postbaan in Liempde

In Liempde is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage met overkapping aan de Oude Postbaan 9. De aanvraag is op dinsdag 4 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een activiteit die onder het omgevingsplan valt. De geplande bouw betreft een garage met een overkapping op het adres Oude Postbaan 9 in Liempde.

Op dit moment kunnen stukken over de aanvraag worden ingezien, maar er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Als de vergunning wordt verleend, bestaat die mogelijkheid wel.