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Garage met overkapping gepland aan Oude Postbaan in Liempde
Vandaag om 09:11
In Liempde is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage met overkapping aan de Oude Postbaan 9. De aanvraag is op dinsdag 4 augustus 2026 ingediend.
Het gaat om een aanvraag voor een activiteit die onder het omgevingsplan valt. De geplande bouw betreft een garage met een overkapping op het adres Oude Postbaan 9 in Liempde.
Op dit moment kunnen stukken over de aanvraag worden ingezien, maar er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Als de vergunning wordt verleend, bestaat die mogelijkheid wel.
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