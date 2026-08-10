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Winkelruimten in Boxtel worden omgebouwd tot woningen

Vandaag om 09:11

Er is een vergunning aangevraagd voor het ombouwen van winkelruimten aan de Breukelsestraat 5 en 5a in Boxtel tot twee woningen.

Gevonden voor jou

Op 4 augustus 2026 is een aanvraag ingediend om twee woningen te realiseren in voormalige winkelruimten aan de Breukelsestraat 5 en 5a in Boxtel. Het gaat om een herbestemming waarbij de bestaande panden aangepast worden voor bewoning.

De aanvraag omvat zowel een omgevingsplanactiviteit als een technische bouwactiviteit. In deze fase van het proces is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra er een besluit is genomen, kan dit wel.

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