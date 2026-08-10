Vleermuiswandeling in Chaam tijdens Nacht van de Vleermuis

Op zaterdag 29 augustus organiseert de gemeente Alphen-Chaam een vleermuiswandeling. Onder begeleiding van een expert ontdekken deelnemers meer over vleermuizen en hun geluiden. De tocht vindt plaats rond de Roode Beek en start bij Scouting Chaam.

Gevonden voor jou

De gemeente Alphen-Chaam nodigt inwoners uit om deel te nemen aan een bijzondere vleermuiswandeling. Tijdens deze tocht leer je alles over de rol van vleermuizen in de natuur. Vleermuiskenner Chiel Simons geeft een presentatie en helpt deelnemers met een vleermuisdetector om de geluiden van verschillende soorten vleermuizen te herkennen.

De wandeling is onderdeel van het Soortenmanagementplan (SMP) van de gemeente. Dit plan brengt beschermde diersoorten zoals vleermuizen in kaart. Het doel is om de natuur te beschermen en verduurzaming van woningen makkelijker te maken, terwijl er rekening wordt gehouden met diersoorten die extra aandacht nodig hebben.

Praktische details

De vleermuiswandeling begint bij Scouting Chaam aan de Kapelstraat 31. De inloop start om half acht ’s avonds met koffie en thee, gevolgd door een presentatie om kwart voor acht. De wandeling zelf begint om half negen en eindigt tussen half tien en tien uur.

Er kunnen maximaal vijftien personen deelnemen. Voor een veilige en comfortabele wandeling wordt stevige wandelschoenen en passende kleding aanbevolen. Het weer speelt ook een rol: de tocht gaat alleen door bij minimaal twaalf graden, droog weer en weinig wind.

De inschrijving sluit op 20 augustus. Meer informatie over de wandeling en het aanmeldformulier is te vinden op de website van de gemeente Alphen-Chaam.