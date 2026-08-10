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Nieuwe klachtencoördinatoren in gemeente Geertruidenberg
Vandaag om 09:14
De gemeente Geertruidenberg heeft nieuwe klachtencoördinatoren aangewezen. Het gaat om de manager Dienstverlening en medewerkers van Juridische Zaken.
Het college van burgemeester en wethouders in Geertruidenberg heeft op 27 mei 2026 besloten om de manager Dienstverlening aan te wijzen als klachtencoördinator. Deze functie valt onder de Verordening klachten gemeente Geertruidenberg 2026.
Daarnaast zijn medewerkers van Domein Dienstverlening, binnen het team Juridische Zaken, aangewezen als plaatsvervangend klachtencoördinator. Dit team zal de manager ondersteunen in het afhandelen van klachten binnen de gemeente.
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