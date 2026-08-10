Vergunningsaanvraag voor bedrijfsgebouwen in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en opbouwen van bedrijfsgebouwen aan de Kruigenstraat in Veghel.

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Op 6 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project aan de Kruigenstraat 1 in Veghel, waarbij bedrijfsgebouwen worden verbouwd en opgebouwd.

De aanvraag wordt beoordeeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit, tenzij extra informatie nodig is of de termijn wordt verlengd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3805.