Schijndel FC 5v5 Toernooi krijgt vergunning van gemeente

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het Schijndel FC 5v5 Toernooi op 9 augustus 2026. Het evenement vindt plaats op Conventstraat 10 in Schijndel.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 6 augustus 2026 genomen door de burgemeester van Meierijstad. Het toernooi zal georganiseerd worden op het adres Conventstraat 10, 5481CP Schijndel.

Het evenement is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3791. De vergunning maakt het mogelijk om het sportevenement op de genoemde locatie te houden. Met dit besluit wil de gemeente sportactiviteiten in Schijndel ondersteunen en ruimte bieden voor lokale evenementen.