Sportkantine in Valkenswaard wordt jeugdhonk

Er is een aanvraag ingediend om de sportkantine aan de Past. Heerkensdreef in Valkenswaard te verbouwen tot jeugdhonk.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 5 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verbouwing van de bestaande sportkantine aan de Past. Heerkensdreef 16 naar een jeugdhonk.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 510270 en valt onder het onderdeel bouwen. Het is een kennisgeving van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.