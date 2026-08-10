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Vergunning verleend voor kappen perenboom in Valkenswaard
Vandaag om 09:28
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van een perenboom aan de Karel Mollenstraat Noord.
Op 6 augustus 2026 is besloten dat de perenboom aan de Karel Mollenstraat Noord 3, 5552JA Valkenswaard, mag worden gekapt. De vergunning is aangevraagd met zaaknummer 509824 en heeft betrekking op het vellen van houtopstanden.
Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Inwoners die belanghebbend zijn, kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis.
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