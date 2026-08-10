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Geen vergunning nodig voor uitbouw Reiger 22 in Valkenswaard
Vandaag om 09:28
De gemeente Valkenswaard heeft besloten dat voor de uitbouw van een woning aan Reiger 22 geen vergunning nodig is.
Op 5 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen voor het uitbouwen van een woonhuis aan de achterzijde en het vervangen van een garagedeur op locatie Reiger 22.
De vergunning blijkt niet nodig, omdat de plannen binnen de regels vallen. Dit besluit heeft alleen betrekking op het onderdeel 'bouwen'.
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