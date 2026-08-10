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Vergunning voor grotere garage Bosstraat in Valkenswaard verleend
Vandaag om 09:28
De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het vergroten van een garage aan de Bosstraat.
Op 6 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen en vergroten van een garage op de locatie Bosstraat 65. Het besluit heeft betrekking op de categorie bouwen.
Met de vergunning kan de eigenaar van de woning aan de Bosstraat zijn garage aanpassen en uitbreiden. Het officiële besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 7 augustus zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard.
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