DSV in Moerdijk wil voorschriften aanpassen voor opslag lithium-ion batterijen

DSV Contract Logistics in Moerdijk heeft een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van regels rond de opslag van lithium-ion batterijen en het laden ervan.

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Bij DSV Contract Logistics aan de Exportweg in Moerdijk gaat het om het opslaan van gevaarlijke stoffen, waaronder lithium-ion energiedragers. Het bedrijf wil de huidige voorschriften voor de opslag aanpassen en daarnaast het laden van deze batterijen toevoegen als nieuwe activiteit.

De aanvraag is ingediend op 20 juli 2026 en wordt behandeld volgens de regels van de Omgevingswet. Het zaaknummer dat aan deze aanvraag is gekoppeld, is Z2026-00019387.