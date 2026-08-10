Nieuwe terrasoverkapping gepland in Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een terrasoverkapping aan de Dr. Poelsstraat 2.

Gevonden voor jou

Op 5 augustus heeft de gemeente Moerdijk een aanvraag ontvangen om de huidige terrasoverkapping bij een woning aan de Dr. Poelsstraat 2 te verwijderen en te vervangen door een nieuwe overkapping.

De aanvraag wordt momenteel behandeld en maakt deel uit van de standaard procedure voor omgevingsvergunningen. Een besluit over de vergunning is nog niet genomen. Het inzien van de aanvraag is mogelijk na telefonisch contact met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.