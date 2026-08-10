Bodemsanering van meer dan 25 m3 in Willemstad afgerond

In Willemstad is een bodemsanering uitgevoerd aan de Oostdijk. Het ging om meer dan 25 kubieke meter grond die vervuild was met stoffen boven de interventiewaarde. De werkzaamheden zijn op 6 augustus 2026 afgerond.

Gevonden voor jou

De sanering vond plaats volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals bodemsanering.

Het betrof een melding bij de gemeente Moerdijk, waarbij meer dan 25 kubieke meter vervuilde grond is aangepakt. De grond bevatte stoffen die boven de interventiewaarde lagen, wat betekent dat de vervuiling serieus genoeg was om maatregelen te nemen.

De melding is afgehandeld en ligt niet ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding.