Vergunningsaanvraag voor carport in Veldhoven ingediend

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport op Hilverberg 1.

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Op 3 augustus heeft de gemeente Veldhoven een vergunningsaanvraag binnengekregen. Het gaat om de bouw van een carport op Hilverberg 1, met zaaknummer VHZ2026-01361.

De aanvraag kan niet worden ingezien zonder verzoek. Wie deze wil bekijken, moet contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Veldhoven.

Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.