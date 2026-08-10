Garagesale in Nuenen op 30 augustus

Op 30 augustus organiseert de buurtvereniging een garagesale in Nuenen. De verkoop vindt plaats tussen tien uur 's ochtends en één uur 's middags in Vallestap en de wijken Molvense Erven en Puyvente.

Gevonden voor jou

Inwoners van Nuenen kunnen op 30 augustus hun spullen verkopen tijdens een garagesale. Het evenement wordt georganiseerd door de buurtvereniging Molvense Erven, Het Puyven en Buufkes. De verkoop vindt plaats in de buurt Vallestap en de wijken Molvense Erven en Puyvente.

De garagesale duurt van tien uur 's ochtends tot één uur 's middags. Het evenement is gemeld bij de gemeente op 3 augustus 2026. Het betreft een melding, waarvoor geen verdere rechtsmiddelen van toepassing zijn.